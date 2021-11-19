Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Утром 19 ноября Ростов-на-Дону окутал густой туман. Об этом накануне предупреждали донские синоптики, передаёт ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

В течение дня в Ростовской области прогнозируется облачная с прояснениями погода, в отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Скорость ветра не превысит 5−10 метров в секунду.

Столбики уличных термометров поднимутся до 0…+5 градусов, в южных районах — до +7 градусов.