Санкт-Петербург, , 09:13 — REGNUM Девочка, которой специалисты Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова провели уникальную операцию по ортотопической трансплантации печени при фульминантной печеночной недостаточности прошла реабилитацию и готова к выписке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Дежурные медики Марина Каширская © ИА REGNUM

Данная операция в Санкт-Петербурге была выполнена впервые. До поступления в критическом состоянии в академию пациентка находилась в реанимации в одной из больниц города. Несмотря на проведение интенсивной терапии состояние ребенка стремительно ухудшалось, прогрессировали тяжелые нарушения функции печени, развилась острая почечная недостаточность с анурией, нарушения системы гемостаза с развитием тяжелой куагулопатии и ДВС-синдрома.

Девочка была переведена на аппарат искусственной почки. В течение последующих двух суток появилась сосудистая недостаточность, что потребовало подключения препаратов, поддерживающих систему кровообращения. Появились симптомы угнетения сознания и дыхательная недостаточность, больная переведена на искусственную вентиляцию легких. Диагностирована кома и полиорганная недостаточность.

По обращению руководства Комитета здравоохранения г. Санкт-Петербурга пациентка была консультирована главным трансплантологом Минобороны Ильей Дзидзава, установлены показания к неотложной трансплантации печени.

К проведению сложнейшего оперативного вмешательства военные врачи приступили менее чем через два часа после госпитализации пациентки.