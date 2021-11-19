Северобайкальск, Бурятия, , 08:59 — REGNUM В городе Северобайкальск в Бурятии возникла непростая ситуация с топливом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства и модернизации ЖКХ республики, накопленного ресурсоснабжающей организацией угля хватило бы до 19 ноября.

Котельные МУП «Теплоэнерго»

«В зимний период очень важно, чтобы в домах жителей было тепло. Однако ресурсоснабжающей организацией не был создан запас топлива. Поэтому в городе Северобайкальск сложилась непростая ситуация с прохождением отопительного сезона», — отметил глава ведомства Николай Рузавин.

В связи с этим власти региона срочно выделили деньги на закупку топлива и подвоз. К настоящему времени в город уже поступило 4,5 тыс. тонн угля. Всего правительство Бурятии подписало соглашение с компанией «КрасноярскКрайУголь-Восток» о поставке 18 тыс. тонн угля на 43,7 млн рублей.