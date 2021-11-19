Пермь, , 08:58 — REGNUM В Перми в 2022 году начнет курсировать электробус «КАМАЗ». В краевом минтрансе считают, что новый транспорт может заменить трамваи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Электробус на базе КамАЗа-6282 (сс) Pulux11

ПАО «КАМАЗ» безвозмездно поставит в регион две зарядные станции и один электробус. Соглашение подписано в рамках Транспортной недели в Москве.

Предполагается, что электробус будет выполнять рейсы по маршруту № 50 «Гусарова — Станция Пермь-2». Энергоблоки при этом установят на конечных остановках маршрута. Для пополнения заряда батареи требуется примерно 15 мин. Погодные условия на этот процесс не влияют. Учитывая, что протяженность маршрута составляет 10,7 км, зарядки будет хватать на два выполнение двух рейсов электробуса (до конечной остановки и обратно).

В тестовом режиме новый транспорт будет работать в течение трех месяцев, начиная с февраля 2022 года. Специалисты сделают выводы о том, как ведет себя батарея в зимнее время и насколько выгоден этот вид транспорта для Прикамья.

В минтрансе считают, что благодаря стоимости, которая дешевле трамваев, электробусы могут стать их альтернативой. Сегодня цена электробуса составляет 35 млн рублей, трамвая — свыше 50 млн рублей. При этом развитие трамвайной сети требует еще и серьезных вложений в инфраструктуру.