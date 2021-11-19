Абакан, , 08:55 — REGNUM В Хакасии за неделю значительное всего подорожали белокочанная капуста, чёрный чай и макароны.

Чай с лимоном (сс) marker_photography

Как сообщили ИА REGNUM 19 ноября в Красноярскстате, капуста выросла в цене на 5,02% (на 1,81 рубля). Средняя цена по состоянию на 15 ноября — 37,86 рубля за килограмм.

Чёрный чай подорожал на 3,16% (на 27,18 рубля) — до 885,99 рубля за килограмм. Макароны стали дороже на 2,37% (на 1,67 рубля, средняя цена — 72,03 рубля за килограмм).

В то же время в Хакасии за указанный период подешевели репчатый лук (на 3,04%), яблоки (на 2,38%) и свежие огурцы (на 1,54%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю значительнее всего подорожал репчатый лук — на 3,7%.

Читайте также: Лук и капуста подорожали в Красноярском крае