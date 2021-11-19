Москва, 19 ноября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Блок «избранное» мессенджера Telegram не рекомендуется использовать для хранения личной информации, так как мошенники все еще пользуются схемой доступа к личным данным, выявленной еще с момента создания указанного мессенджера. Об этом 19 ноября рассказали в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Huezohuezo1990 Telegram

«В целом мы не рекомендуем использовать мессенджеры для хранения личных сведений», — приводит слова директора блока экспертных сервисов Bi. Zone Евгения Волошина ТАСС.

Также указывается, что, согласно данным Bi. Zone, используемая злоумышленниками схема была найдена еще в момент появления мессенджера, в блоке «избранное» которого, находящемся в общем списке каналов, большое число пользователей хранит пароли, файлы и скриншоты важных переписок.

Последнее позволяет мошенникам пользоваться невнимательностью потенциальных жертв, добровольно отправляющих злоумышленникам личную информацию. Для это мошенник пишет с аккаунтов Saved Messages или «избранное», после чего немедленно удаляет свое сообщение для того, чтобы этот канала оказался в верхней части ленты. В результате невнимательный пользователь считает, что это настоящий раздел «избранное», в котором он хранит личную информацию и сам отправляет ее мошеннику.

«Все логины, пароли, паспортные данные и документы лучше собирать в специальных менеджерах паролей, например, в KeePass», — отметил Волошин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов рассказал, что ситуация с мошенническими звонками в России изменилась в 2021 году — теперь они чаще поступают из-за рубежа, а наибольшее число подпольных колл-центров находится в украинском Днепропетровске.