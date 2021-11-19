Москва, 19 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Дарья Антонова ИА REGNUM ХК «Спартак»

В первом периоде хоккеисты «Барыса» забросили две шайбы. Отличились нападающие Никита Михайлис и Егор Петухов.

После этого «Спартак» смог забить пять голов. Дубль оформил форвард Йори Лехтеря. Также по шайбе забросили Александр Хохлачёв, Дмитрий Кугрышев и Александр Никишин.

На сегодняшний день «Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 32 очка. «Барыс» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 24 очками.

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