Южно-Сахалинск, 19 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Сахалинской области ожидается усиление ветра, мокрый снег и сильные дожди. Циклон придёт в регион 20 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

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Выпадение мокрого снега прогнозируют в Охинском, Ногликском, Поронайском и Александровск-Сахалинском районах. Порывистый ветер и снегопад ожидаются в Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском и Корсаковском районах. Дожди с ветром до 27−32 м/с пройдут в Южно-Курильском, Курильском и Северо-Курильском районах.

Жителей перечисленных муниципалитетов просят на покидать свои населённые пункты без особой необходимости и отложить выезда на охоту и рыбалку. Туристов просят не предпринимать путешествий.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон со штормовым ветром и снегопадом также накроет Хабаровский край, Приморье, Камчатку, Магаданскую область и Еврейскую автономию.