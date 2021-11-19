Баку, , 08:54 — REGNUM В Азербайджане медики в течение суток 18 ноября выявили 2124 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 12 963 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 568 089 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 530 774 человек, в том числе 2669 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 29 764 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 7551 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 27 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2025 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 127 тестов. Выздоровевшими медики признали 2267 человек. Скончались 22 пациента с диагнозом COVID-19.