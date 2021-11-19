Токио, , 08:53 — REGNUM Специальный представитель США по КНДР Сон Ким провел 18 ноября телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, в ходе которых обсудил ядерную проблему КНДР. Об этом сообщает телеканал NHK.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

В ходе 30-минутных переговоров представители двух стран обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи, включая похищение граждан Японии северокорейскими агентами, а также северокорейскую ядерную и ракетную программы.

Стороны также подтвердили приверженность двустороннему, а также трехстороннему сотрудничеству между США, Японией и Южной Кореей по северокорейской проблеме.