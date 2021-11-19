Грозный, 19 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В правительстве Чечни грядут перемены. Председатель правительства региона Муслим Хучиев вышел с предложением к главе республики Рамзану Кадырову назначить нового заместителя. В качестве кандидатуры на должность вице-премьера предложен Эльхан Сулейманов — ныне действующий министр здравоохранения Чечни. Кадыров согласился с предложением.

Kojven-95.ru Эльхан Сулейманов

Напомним, в должности министра Сулейманов с 2016 года, до этого работал заместителем главы ведомства и советником главы Чечни, главным врачом республиканского онкологического диспансера.

Об Эльхане Сулейманове известно, что ему 47 лет. Окончив медицинский университет в Азербайджане, работал в Бакинском онкологическом научном центре, после этого окончил аспирантуру на базе Российского Онкологического Центра им. Н. Н. Блохина, является кандидатом медицинских наук.

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