Ульяновск, , 08:52 — REGNUM Ульяновская область отмечена в числе лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Алексей Русских.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и руководитель ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов Ulgov.ru

По его словам, область попала в группу регионов-лидеров «за высокий уровень производственной и финансовой дисциплины». Губернатор подчеркнул, что за данным признанием стоит заслуга всех работников дорожной отрасли.

«Это большой стимул двигаться вперёд: реализовывать планы по ремонту и строительству дорог, тротуаров, мостов, путепроводов, а также по установке нового уличного освещения и повышению уровня безопасности на улично-дорожной сети», — написал Алексей Русских.

С начала года в Ульяновской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано свыше 160 км дорог, в населённых пунктах смонтировано почти 58 км нового уличного освещения. Дополнительно взято в работу ещё 47 км в связи с поступлением дополнительной федеральной поддержки.

Глава региона также напомнил, что главная цель в рамках реализации национальных проектов, которую поставил президент Владимир Путин, — повышение качества жизни людей:

«Именно этим и руководствуемся».

Алексей Русских подчеркнул, что «работы ещё очень много, важно держать взятый темп». По его словам, до конца 2024 года не менее половины сети областных дорог и не менее 85% дорог Ульяновской городской агломерации должны соответствовать нормативным требованиям.

Напомним, в Ульяновске по поручению губернатора разработают плана модернизации улично-дорожной сети города. Планируется «очень внимательно и комплексно» подойти к расширению проблемных участков, строительству новых автомобильных дорог, мостов и путепроводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года на втором заседании Координационного совета по вопросам общественного транспорта члены Общероссийского народного фронта представили итоги мониторинга работы общественного транспорта и оценки состояния остановочных пунктов в региональных центрах и крупных городах. В ходе обсуждения эксперты высказали мнение о необходимости разработки комплексной программы по организации общественного участия граждан в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также «фронтовики» указали на отсутствие комплексного подхода при проведении ремонтных работ транспортной инфраструктуры.

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