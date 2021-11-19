Уфа, , 08:58 — REGNUM Комбинат по производству смол, лакокрасочных покрытий и битумно-полимерной мастики намерены построить на территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Аэрозольная краска (сс) Cpl. Salvador Moreno

По словам инвестора, территория этой особой экономической зоны выбрана для строительства завода не случайно: здесь хорошая логистика и преференции, которые предоставляют резидентам. Построить комбинат планируется в два этапа, а ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Данный проект был рассмотрен на заседании в форме «Инвестчаса» в республиканском правительстве. По итогам обсуждения инвестору рекомендовали вместе с корпорацией развития Башкирии доработать представленный проект.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить завод по производству металлоконструкций.