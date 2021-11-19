Калуга, , 10:05 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Калужской области 18 ноября избрали Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области. Новым детским омбудсменом стала Ирина Агеева. Ранее её кандидатуру на этот пост предложил губернатор области Владислав Шапша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном парламенте.

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева. Zskaluga.ru

На сессии Заксобрания отметили, что у Ирины Агеевой большой стаж работы в сфере молодежной политики. Около 20 лет Агеева работала в органах государственной власти Калужской области, курирующих это важное направление, а также организацию помощи семье и детям, развитие детского туризма, молодежного волонтерского движения. До назначения Уполномоченным по правам ребенка Агеева была заместителем городского головы Калуги и отвечала за социальную сферу областного центра. Важнейшим направлением своей работы на ближайшие пять лет новый детский омбудсмен читает содействие духовному и нравственному развитию детей, создание условий для физического и интеллектуального становления личности ребенка. На посту

На посту Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева сменит Ольгу Коробову, которая избрана депутатом Государственной думы РФ восьмого созыва.

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