Казань, 19 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Татарии подтверждено еще семь случаев смерти от коронавирусной инфекции. Всего в республике от COVID-19 умерли с начала пандемии по состоянию на 19 ноября 1145 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Причины смерти жителей 1941−1964 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, Верховный суд Татарии 16 ноября рассмотрел первые иски от жителей об отмене QR-кодов. По результатам первого заседания шесть исковых заявлений от 39 человек объединили в одно производство. Следующее заседание назначено на 7 декабря.

Читайте также: «Татарстан — молодцы!» — об исках в Верховный суд против QR-кодов