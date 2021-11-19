Москва, , 08:49 — REGNUM В Совфеде внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае его решения баллотироваться на пост президента в 2024 году назвали вмешательством в дела страны, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Константин Косачев Council.gov.ru

«Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном — ничего нового и ничего неожиданного», — отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в Facebook.

Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде, констатировал он.

Предложение внесли на рассмотрение конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон. По мнению политиков, поправки в Конституцию России были внесены в 2020 году незаконно, поэтому попытки президента РФ Путина остаться у власти после выборов 2024 года следует считать незаконными и нелегитимными со стороны США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Конгрессе США призвали не признавать Путина президентом РФ в 2024 году