Тбилиси, 19 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) меняет формат протестных акций в связи с ухудшением состоянием здоровья бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом в ходе брифинга объявил председатель ЕНД Ника Мелия.

Unm.ge Ника Мелия

Он сообщил, что шествие, назначенное на 19 ноября, отменяется. Вместо этого лидер партии призвал сторонников собраться в этот день на площади Республики в 15:00 (14:00 мск).

«Оденьтесь потеплее и приходите на площадь Республики, — сказал Мелия. — Нужно готовиться к справедливой ненасильственной борьбе, которая обязательно закончится победой».

Лидер ЕНД заявил, что ждёт тех, кто верит заявлениям Саакашвили об объявленной голодовке, а также в необходимость помешать властям «убивать» Саакашвили. Мелия также призвал руководство страны за оставшиеся часы до акции перевести экс-президента из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В ноябре он согласился ее прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасаются попыток освободить экс-президента. Вечером 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. По последним данным, состояние бывшего президента стабилизировалось.