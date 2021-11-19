Иркутск, 19 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 19 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6042 человека, причём 30 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 132 725 человек (рекордные +598 за сутки). Такого не было за всю историю пандемии. Госпитализированы 5413 (+59 за сутки).

Выздоровели 110 092 пациента (+323 за сутки). Ещё 521 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+3 за сутки).

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