Ярославль, , 08:45 — REGNUM Заместителем мэра Ярославля по социальной политике может быть назначена Елена Волкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили информированные источники.

Елена Волкова Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM, занимающая сейчас этот пост Елена Новик будет выдвинута кандидатом в председатели избирательной комиссии региона и с высокой долей вероятности займёт эту должность.

Елена Волкова уже работала в должности заммэра по соцполитике в 2013—2016 годах и уволилась после назначения на пост мэра Владимира Слепцова. После этого Волкова работала советником главы Ярославского муниципального района.

Назначение Волковой выглядит логичным: она хорошо знает социальную сферу Ярославля, является местным специалистом. Её назначение не вызовет раздражение ярославцев, недовольных большим количеством иногородних чиновников во всех уровнях власти.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК предложил Новик и Фефилина в члены ярославского облизбиркома