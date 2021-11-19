Карталы, Челябинская область, 19 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Карталах Челябинской области водителя лишили права управления транспортом. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Commons.wikimedia.org Образец водительского удостоверения

Основанием для заявления прокурора в суд стало то, что этот гражданин имеет заболевание, которое мешает управлению транспортом, а также угрожает здоровью и жизни участников дорожного движения. При этом мужчина работает водителем.

Суд полностью удовлетворил исковые требования. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе уже были лишены прав несколько человек, имеющих психические заболевания.