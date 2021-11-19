Уфа, , 08:59 — REGNUM Проект по реконструкции комплекса сооружений и обустройства вокзального комплекса станции Уфа представили в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Вокзал Hullbr3ach

Дданный проект, представленный заместителем начальника Куйбышевской железнодорожной дороги по территориальному управлению филиала ОАО «РЖД» Дмитрием Новиковым, рассмотрели на заседании в форме «Инвестчаса» в республиканском правительстве.

Согласно проекту, работы намерены выполнять в два этапа. Первый этап включал в себя строительство здания «вставки», «конкорса», реконструкцию существующего здания вокзала, платформы и инженерных сети. Данный этап был уже завершен. В ходе второго этапа планируется продолжить работы по удлинению пешеходного тоннеля, реконструкции платформ и благоустройству территории.

Сообщается, что реконструкция будет способствовать обеспечению надежности и безопасности пассажиров на транспорте, включая беспрепятственный доступ для маломобильных граждан, а также эффективную организацию пассажиропотоков. На реализацию данного проекта планируется направить 3 928,6 млн рублей. По итогам заседания было принято решение о включении данного проекта в перечень приоритетных.