Дамаск, 19 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Доступ к археологическому памятнику раннего средневековья Рисафа получили впервые за последние десять лет российские археологи в сирийской провинции Ракка. Об этом 18 ноября сообщила журналистам завотделом охранной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, старший научный сотрудник Наталья Соколова.

Сирия

Российские исследователи первыми получили доступ к памятнику, по словам Соколовой, здесь с 2010 года не проводилось никаких работ, в том числе сотрудниками департамента музеев и древностей Сирии.

«Наша задача — выявить, какие разрушения причинены, есть ли грабительские раскопы, есть ли военные окопы, заминирована ли территория», — пояснила Соколова.

Далее информация будет либо выложена в сеть, либо безвозмездно предоставлена Сирии и ЮНЕСКО, если это их объект. Затем учёные, реставраторы, архитекторы и все остальные, кто заботится о сохранении объекта, будут предпринимать для этого все необходимые меры.

Обследование памятника будет проводится в рамках проекта РАН по сохранению древнехристианских храмов. Каждый такой объект российские учёные берут на заметку, собирают о нём цифровой банк данных и создают 3D-модель памятника. Рисафа был одним из центров раннего христианства на Ближнем Востоке. По преданию, здесь, на могиле двух христианских солдат-мучеников, был возведен храм Сергия и Вакха.

Соколова уточнила, что для подтверждения этой информации надо провести раскопки, но и сейчас по монументальности совершенно ясно, что это основной храм поселения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские учёные передали департаменту древностей и музеев Сирии (DGAM) 3D-модель современного состояния древнего города Пальмира, сильно пострадавшего от рук международных террористов.