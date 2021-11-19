Пекин, , 08:41 — REGNUM КНР просит Индонезию и другие страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) позволить Мьянме принять участие в саммите АСЕАН-Китай 22 ноября 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Китай направил своего специального посланника в Сингапур и Бруней с просьбой об этом. Однако на просьбу Китая возразил ряд стран АСЕАН.

Индонезия, Бруней, Малайзия и Сингапур хотят, чтобы лидер военной хунты Мьянмы Мин Аунг Хлаинг не принял участие в саммите АСЕАН-Китай. В саммите примут участие лидеры стран АСЕАН, в том числе президент Индонезии Джоко Видодо и президент Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным официального сайта совета Европейского союза, Индонезия включена в список стран, рекомендованных для постепенной отмены временных ограничений.

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