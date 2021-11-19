Москва, , 08:51 — REGNUM Министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую могут поместить под стражу по делу о взятке, ходатайство об этом рассмотрит 19 ноября Басманный суд Москвы.

Арина Новосельская © Пресс-служба II Международного кинофестиваля «Евразийский мост»

Следственный комитет РФ намерен просить об аресте крымского министра, сообщил источник в правоохранительных органах. Новосельскую задержали по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей.

«Следственные действия с Новосельской на сегодня закончены. Ее этапируют в Москву», — рассказал накануне источник ТАСС.

Предполагалось, что ночь задержанная проведёт в изоляторе временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Новосельской возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ей предъявлено обвинение. Следствие полагает, что взятку она получила в 2018 году за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ в строящемся центре детского театрального искусства.

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