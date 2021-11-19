Москва, 19 ноября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегами из Германии и Франции прокомментировал 18 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

«Речь о том, чтобы те, кто, либо не следит в должной мере за происходящим, либо в силу каких-то собственных причин не очень доверяет тому, что говорят официальные российские представители, смогли сопоставить факты. Это документы, они не подлежат никакой коррекции, каждый здравомыслящий, разумный человек просто делает выводы из того, что он видит», — приводят его слова «Известия».

Также замглавы МИД РФ отметил, что коллеги по «нормандскому формату передергивают ситуацию» и выставляют Россию недостаточно заинтересованной в нем и даже — одной из сторон конфликта.

«Это им нужно прежде всего скорректировать свою линию на подрыв минского пакета мер, им нужно заставить себя все-таки жестко поговорить с Киевом», — добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что публикация переписки главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции вызвала возмущение во французском и немецком министерствах иностранных дел.