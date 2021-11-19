Чита, 19 ноября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в Забайкалье 1 декабря заканчивается прием заявлений на восстановление жилья после паводка, далеко не все пострадавшие обратились за предоставлением материальной помощи. Об этом со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Кошелева сообщает пресс-служба правительства региона.

Маскитный Наводнение

«В этом году произошло наводнение, несравнимое по масштабу с паводками других лет. Почти 2,5 тысячи домовладельцев остались без жилья, либо дом нуждается в проведении капитального ремонта. Для устранения последствий паводка мы провели большую работу с федеральными органами власти, обосновали получение финансирования для жителей пострадавших районов.

Но, к сожалению, часть граждан так и не обратилась с заявлением, в связи с чем, у правительства края нет юридического основания выплатить им деньги на восстановление жилья. Еще раз обращаем внимание, что 1 декабря истечет срок принятия заявлений, и все выделенные на этот год правительством РФ средства будут возвращены обратно в бюджет федерации», — сказал вице-премьер правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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