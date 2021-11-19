Домбаровский район, Оренбургская область, 19 ноября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Домбаровском районе Оренбургской области к административной ответственности привлечен председатель поссовета. Об этом сообщает областная прокуратура.

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В ходе прокурорской проверки установлено, что при составлении контракта по устройству площадок для надземных контейнеров сбора ТКО с местом сбора крупногабаритного мусора в посёлке Домбаровский учли санитарные правила и нормы, которые утратили свою силу. Это привело к нарушению положений Закона о контрактной системе в сфере закупок при утверждении документации об электронном аукционе.

В адрес главы поссовета прокурор внес представление об устранении нарушений. Также в отношении чиновника возбудили административное дело. По итогам его рассмотрения председатель поссовета оштрафован на 3 тыс. рублей.