Ташкент, , 08:39 — REGNUM Ожидается, что в 2021 году объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Узбекистан составят порядка 7,6 миллиардов долларов США, или 11,6% от ВВП страны. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

Отмечается, что в настоящее время денежные переводы являются в среднеазиатском регионе крупнейшим источником внешнего финансирования.

«В 2020 и 2021 годах эти поступления были больше или равны сумме ПИИ, портфельных инвестиций и ОПР», — говорится в сообщении.

Так, по доле ВВП переводы в Киргизию и Таджикистан составляют более 25%.

В целом, сообщает банк, объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии, сократившийся в 2020 году на 8,6%, в 2021 году вырастет, согласно оценкам, на 5,3% до 67 миллиардов долларов благодаря оживлению экономики в странах Европейского союза и скачку цен на энергоносители.

«В 2022 году ожидается рост объема переводов на 3,8%», — говорится в сообщении.