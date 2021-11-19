п. Рыбачий, , 08:37 — REGNUM В посёлке Рыбачий Камчатского края собаки покусали ребёнка. Прокуратура ищет виновных в инциденте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Собаки Frant.me

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Ребёнок возвращался домой из Дома творчества, когда на него набросилась стая собак. Животные оставили на теле несовершеннолетнего раны и гематомы. Прокуратура намерена оценить действия муниципалитета по контролю за безнадзорными животными. Проверка будет проходить под присмотром надзорных органов города Вилючинск.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре СМИ сообщали о нападении собак на детей в Петропавловске Камчатском. Тогда также пострадал ребёнок, прокуратурой была инициирована проверка.