Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:37 — REGNUM Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле перестанет оказывать горожанам бесплатную медпомощь. Здесь перестанут принимать свердловчан по полисам ОМС, заявили в пресс-службе медицинского учреждения. Причиной такого решения стало снижение финансирование и отсутствие госзадания на проведение операций.

Госпиталь

(сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency

В госпитале ещё в августе закрыли травматолого-ортопедическое отделение. В обычном режиме пока продолжают работать клиническая лаборатория, поликлиническое отделение, лучевая диагностика и круглосуточный стационар для лечения пациентов с ковидом.

Отметим, что оказания медпомощи в госпитале на данный момент ожидают более трёх тысяч человек.

В ближайшее время в учреждении прекратят принимать пациентов отделения травматологии, урологии, гинекологии и оториноларингологии.

Ранее, вокруг госпиталя развернулись судебные разбирательства. Правительство региона и руководство госпитали подали иски в суд. Однако и после вынесения решения конфликтная ситуация между сторонами сохранилась.