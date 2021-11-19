Кызылский район, Тува, , 08:33 — REGNUM В Кызылском районе Тувы 18 ноября усложнилась паводковая обстановка. Вблизи села Ээрбек уровень воды в Енисее за три часа поднялся сразу на 40 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Паводок в Туве Служба ГО и ЧС Тувы

К вечеру вода вновь опустилась на 20 см. Тем не менее, в селе по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям был введён режим повышенной готовности.

«На случай эвакуации граждан, в селе организовывают койко-места. Планируется изучение обстановки на месте», — отметили в ведомстве.