Кызылский район, Тыва, 19 ноября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Кызылском районе Тувы 18 ноября усложнилась паводковая обстановка. Вблизи села Ээрбек уровень воды в Енисее за три часа поднялся сразу на 40 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Служба ГО и ЧС Тувы Паводок в Туве

К вечеру вода вновь опустилась на 20 см. Тем не менее, в селе по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям был введён режим повышенной готовности.

«На случай эвакуации граждан, в селе организовывают койко-места. Планируется изучение обстановки на месте», — отметили в ведомстве.