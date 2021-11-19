Москва, 19 ноября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила открытый конкурс с начальной ценой 265,341 млн рублей, в рамках которого выберут оценщика «качества общего образования в общеобразовательных организациях». Победителя должны определить 16 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM В школу

Реализовать задачу исполнитель должен в два этапа: первый из них рассчитан на срок с 10 января по 14 июля 2022 года, а второй — по 7 декабря 2022 года. Услуга считается оказанной с даты подписания акта сдачи-приемки.

Рособрнадзор уточняет, что на первом этапе должны быть реализованы мероприятия «по подготовке к проведению региональной оценки по модели PISA», по подготовке к проведению соцопросов в регионах, а также «аналитическое сопровождение подготовительных мероприятий по оценке качества общего образования» и т. д.

«Работы (услуги) по государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета», — уточняется в документации.

Оценка будет проходить в рамках федерального проекта «Современная школа».

Примечательно: в марте 2021 года Рособрнадзор уже проводил конкурс со схожим названием, но с исполнением контракта в 2021 году. Тогда была подана лишь одна заявка — от АО «Академия «Просвещение», с которым и был подписан контракт на 265,341 млн рублей. Акционерное общество в свою очередь взяло на 26,5 млн рублей субподрядчика — ООО «Оптипро», которым владеет Мария Муленкова. ООО создано в декабре 2019 года.

Напомним, инструмент PISA разработан Организацией экономического содружества и развития.