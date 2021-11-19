Москва, 19 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Москве по программе «Индустриальные кварталы» на территории бывших промзон реорганизуют 40 участков площадью более 590 га, сообщается на портале мэра столицы.

Ljplus.ru Жилые кварталы

В новых индустриальных кварталах планируется создать почти 190 тысяч новых рабочих мест. Там построят высокотехнологичные производства и жилые дома. Всего будет возведено более 11,6 млн кв. метров недвижимости.

Объем вложений в проекты превысит 2,9 трлн рублей, поступления в бюджет Москвы составят около 450 млрд рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» до конца 2021 года подпишут ещё семь договоров о комплексном развитии территорий.

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