Сухум, , 08:32 — REGNUM 119 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 18 ноября в ходе 647 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 231 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 46 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 33 693 носителя SARS-CoV-2. Из них 27 809 победили инфекцию. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. За всё время 498 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, за последние сутки было три таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 110 носителей SARS-CoV-2 в результате 478 исследований. Было зафиксировано три случая смерти пациентов с COVID-19.