Москва, 19 ноября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Возможность ограничить проверку QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или факт перенесения нового заболевания, только одним официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» рассматривает Минцифры РФ. Об этом 19 ноября сообщил глава ведомства Максут Шадаев, слова которого приводит радиостанция «Говорит Москва».

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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«С учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем ограничение возможности чтения прививочных сертификатов только нашим приложение», — сказал он.

Также Шадаев отметил, что в настоящее время старые способы проверки уже не сработают.

«Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли проверить», — пояснил глава ведомства.

Помимо того, он рассказал, что возглавляемое им министерство подготовило целый набор мер на случай, если QR-коды будут введены на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве уменьшился вдвое за период, прошедший с окончания нерабочих дней.