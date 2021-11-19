Оренбург, 19 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области две дороги перейдут в федеральную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

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В частности, расходы по содержанию трассы Обход города Оренбурга могут стать бременем федерального бюджета. Депутаты рассматривают вопрос передачи объекта на баланс России и ссылаются на одобренный план перспективного развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Трасса Нижняя Павловка — Холодные Ключи также может быть отнесена к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Она соединяет М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск и А-305 Оренбург — Илек — граница с Казахстаном и обеспечивает сквозной километраж транспортного коридора Европа — Западный Китай.