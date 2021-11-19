Сеул, , 08:27 — REGNUM 22 ноября в Южной Корее снимут запрет на полёты Boeing 737 MAX. Об этом 19 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Самолет авиакомпании Eastar Jet (сс) lasta29

По их словам, данное решение принято после годичного наблюдения за самолётами Boeing 737 Max, которые возобновили полёты в других странах, и на основе мнений, полученных от авиационных и других экспертов.

Напомним, что данный запрет был введен в марте 2019 года после серии авиакатастроф. В частности, после крушения самолёта индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года и крушения самолёта эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines в марте 2019 года.

Отметим, что самолёты данной модификации в Южной Корее использовала только одна авиакомпания — Eastar Jet.

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