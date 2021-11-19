Гонконг, Китай, 19 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Гонконге от участия в намеченных на 19 декабря выборах в Законодательный совет (парламент) автономии власти отстранили только одного кандидата из 154. Об этом главный секретарь администрации региона Джон Ли 19 ноября заявил журналистам.

Tksteven Парламент Гонконга

Джон Ли «Комиссия по проверке квалификации кандидатов завершила рассмотрение регистрации 154 претендентов для избрания в Законодательный совет. Одна кандидатура из их числа была признана недействительной».

По словам чиновника, дисквалифицирована была кандидат от сферы медицины и здравоохранения, медсестра Лау. Причиной снятия её с выборной дистанции было только то, что она работала в государственном секторе. Ли подчеркнул, что на место в Законодательном совете претендую представители различных политических взглядов и слоёв общества.

Проведённая в Гонконге избирательная реформа была нацелена на предотвращение проникновения во властные структуры этого специального административного района КНР «антикитайских элементов». Теперь от участия в выборах могут быть отстранены кандидаты, соответствие которых новому законодательству о национальной безопасности уполномочена проверять специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Гонконга дисквалифицировали на пять лет единственного остававшегося в составе Законодательного совета текущего созыва оппозиционного депутата, как не прошедшего «проверку на патриотизм».