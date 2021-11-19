Гавана, 19 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Обязательную электронную анкету для въезжающих в страну запустило министерство транспорта Кубы. Об этом 18 ноября сообщила газета Granma.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Уточняется, что все сведения о въезжающих в страну с 1 января 2022 года будут приниматься только в электронном виде в онлайн-формате. Электронная система D'Viajeros на портале минтранса Кубы создана для облегчения бюрократических процедур при въезде в страну.

Анкета доступна пользователям на английском и испанском языках. Перед поездкой в анкету необходимо будет внести паспортные данные, информацию о вакцинации от COVID-19, сведения об авиарейсе, а также заполнить таможенную декларацию. После заполнения анкеты турист получит QR-код, который он должен будет показать при въезде в страну сотрудникам аэропорта на Кубе. До 31 декабря текущего года анкета доступна в бумажном формате, её можно будет заполнить на борту самолёта. Начиная с 1 января 2022 года бумажные анкеты отменяются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия с 1 декабря снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу и ряд других стран.