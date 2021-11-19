Турин, Италия, , 08:21 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Италии Янником Синнером группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Даниил Медведев (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Медведев 18 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и 2 из 5 брейков.

Ранее Медведев обыграл на турнире польского теннисиста Хуберта Хуркача и представителя Германии Александра Зверева.

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