Турин, Италия, 19 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Российский теннисист ДаниилМедведев одержал победу над представителем Италии Янником Синнером группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Медведев 18 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и 2 из 5 брейков.

Ранее Медведев обыграл на турнире польского теннисиста Хуберта Хуркача и представителя Германии Александра Зверева.