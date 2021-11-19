Москва, , 08:29 — REGNUM Представители певицы Марины Хлебниковой, госпитализированной после пожара в Москве, призвали её поклонников и журналистов не распространять домыслы о случившемся, а дождаться официальных комментариев. Сообщение об этом опубликовано 19 ноября на странице Хлебниковой в Instagram.

Пожар Pixabay.com

«Давайте вместе наберёмся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники», — попросили в команде певицы.

Представители Хлебниковой отметили, что произошедшее с ней повергло их в шок. Они заверили, что позднее обязательно прокомментируют ситуацию, а пока призвали не верить в версии на основе «реальных фактов от очевидцев» и воспринимать информацию с «холодной головой».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на улице Ратной произошёл пожар. Певицу доставили в больницу с ожогами и признаками отравления продуктами горения.

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