Санкт-Петербург, , 08:46 — REGNUM Едва проводив на восток циклон «Ульрих», ноябрьский Петербург встречает новый циклон «Волкер», который принесет в город и Ленобласть дожди. Об этом 19 ноября сообщил ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Циклон Nasa.gov

По его словам, 19 ноября Ленинградская область окажется в передней части следующего облачного вихря.

«В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут короткие дожди», — уточнил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге составит +3…+5 градусов, по области 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

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