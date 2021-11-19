Санкт-Петербург, 19 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации не будет организовано масштабное празднование Нового года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября сообщил председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

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По его словам, власти региона отменили областной праздник для жителей, так как до сих пор действуют введенные ранее пандемийные ограничения.

«Мы всегда публично подводим итоги года (в этом году был Год чистой воды), но в этом году не будет публичного мероприятия. Мы всё это сделаем в формате онлайн. Будут некие небольшие локальные праздники в Ленобласти, но большого событийного мероприятия на Новый год не будет. Пока не время. Посмотрим, что будет после Нового года, Рождества», — пояснил чиновник.

Кроме того, Евгений Чайковский указал, что в этом году не будут проводиться массовые мероприятия по случаю открытия 26 ноября горнолыжного сезона, но в марте-апреле 2022 года пройдёт масштабное мероприятие по его закрытию.

«Если мы к марту подойдем к отмене ковидных ограничений, мы так его (закрытие горнолыжного сезона, — прим.ред.) отпразднуем, всем понравится», — заверил Чайковский.

Вместе с тем чиновник напомнил, что театры и дома культуры региона продолжают работу. Для их посещения взрослым нужен QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании не ранее чем в течение полугода, детям же ничего предоставлять не нужно.