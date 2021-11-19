Санкт-Петербург, , 08:40 — REGNUM Прокуратура проверила законность решения ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые, возможно, превысили свои должностные полномочия при задержании несовершеннолетней девочки. Оснований для отмены постановления о возбуждении дела не нашлось. Об этом 19 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокуратура Ysia.ru

«Прокуратура Калининского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)»,— отметили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, днем 17 ноября сотрудники органов внутренних дел, в отсутствие достаточных оснований, необоснованно применили к 14-летней школьнице, перебегавшей Гражданский проспект в неположенном месте, физическую силу, помещая подростка в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции при отсутствии законного представителя ребёнка.

«Ход расследования поставлен на контроль в аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу»,— заметили в ведомстве.

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