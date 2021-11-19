Джакарта, 19 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. По данным официального сайта совета Европейского союза, Индонезия включена в список стран, рекомендованных для постепенной отмены временных ограничений, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Туризм

«Государства-члены ЕС не должны принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в список, пока это не будет принято согласованным образом», — говорится в заявлении совета ЕС.

Помимо Индонезии, есть еще не менее 18 стран, которые также получили рекомендации для въезда в Европу с 18 ноября 2021 года. Это Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты и Уругвай.

Ограничения на поездки в Европу также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая Гонконг и Макао.

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 86 508 226 человек.