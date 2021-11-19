Космодром «Восточный», Амурская область, 19 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. По итогам проведенного на космодроме Восточный в Амурской области совещания генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от государственной корпорации «Роскосмос», а также других ответственных структур ежедневно вести контроль за соблюдением законодательства при строительстве объектов. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Kremlin.ru Игорь Краснов

«Краснов, в частности, указал, что проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства госкорпорации «Роскосмос», а также от всех заинтересованных органов и организаций, принятия комплексных мер по их скорейшему преодолению, повышения спроса и ответственности исполнителей, ежедневного контроля за их устранением», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Краснов добавил, что Генпрокуратура РФ и далее будет контролировать соблюдение законности при возведении Восточного, потому что сохранение лидирующих позиций в космической сфере является для страны важнейшей задачей.

Как передавало ИА REGNUM, накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками на борту был перенесён на 12 декабря.