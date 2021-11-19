Оренбург, 19 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области сельхозпроизводителей планируют освободить от налога на имущество. Законопроект поступил в комитет Заксобрания по бюджетной, налоговой и финансовой политике. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Kalugastat.gks.ru Животноводство

Документ предусматривает льготу для животноводов. Их предлагается освободить от налога на имущество, которое используется непосредственно для производства, переработки и хранения сельхозпродукции. Сейчас его ставка составляет 2% ежегодно.

«Рассчитывать на такую льготу сельхозорганизация сможет только при одновременном соблюдении трех критериев. Во-первых, выручка от указанного вида деятельности должна составлять не менее 70% от суммы всей реализованной продукции. Во-вторых, среднемесячная зарплата на одного работника должна быть не менее двукратной величины федерального МРОТ. И, в-третьих, — это сохранение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы», — отметили в пресс-службе Законодательного собрания.