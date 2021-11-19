Челябинск, 19 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Фигуры китов на набережной в центре Челябинска установит компания «Городской дизайн» из Петербурга. Об этом говорится на портале госзакупок.

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Организация была единственным участником аукциона. Работы должны быть выполнены к 10 декабря. За свои услуги коммерсанты получат 9 755 175,01 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, работы будут выполнены в рамках создания в Челябинске зимнего праздничного освещения. А после новогодних праздников фигуры планируют убрать.